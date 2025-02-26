Обмін доларів в Україні

Обмін іноземної валюти в Україні – це процес з чіткими правилами та вимогами. Як-от, дійсними є всі долари, які були випущені з 1914 року. Тож банки та пункти обміну мають приймати усі банкноти доларів, які пройшли перевірку на справжність та були у належному стані, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Проте банки та обмінники не приймають купюри, які виявилися фальшивими. У 2024 році, за даними НБУ, серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти найчастіше фіксували долари США. На цю валюту припадало 93% таких випадків. Для порівняння, частка євро становила лише 7%.

У Нацбанку додали, що найчастіше підробляли купюри долара США з такими номіналами:

100 доларів (90%)

50 доларів США (9%)

Саме тому варто більш ретельно перевіряти долари на справжність. Особливо якщо йдеться про вище згадані банкноти. Нагадаємо, що перевірити справжність доларів можна навіть у домашніх умовах. Ще один варіант – це звернення до банку з відповідним запитом.