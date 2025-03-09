Найбільший обвал з осені: як змінилися ціни нафти за тиждень з митами Трампа

Еталонні бренди нафти зафіксували різкий обвал за тиждень. На ринок значно впливала політика президента США щодо мит на імпортні товари.

Як змінилася ціна нафти Brent за тиждень

За тиждень, який тривав з 3 по 7 березня, ціни на нафту суттєво впали в ціні. Ба більше, еталонні бренди нафти зафіксували декілька антирекордів за цей період, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта Brent за тиждень подешевшала на 4,9%, тоді як американська нафта втратила в ціні 4,8%. Це найбільше тижневе падіння з 14 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що в середу, 5 березня, ціна нафти Brent впала до найнижчого рівня з грудня 2021 року – 68,33 долара за барель.

Які фактори впливали на ринок нафти

На ринок нафти впливало рішення Дональда Трампа про введення мита на рівні 25% на імпорт з Мексики та Канади, а також 20% тариф для Китаю, що свідчить про початок торгових воєн. Ще один фактор впливу – це плани ОПЕК+ про збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може змінити свою політику вперше з 2022 року.

Крім того, на ціни на нафту впливали побоювання щодо рецесії у США, які є найбільшою економікою у світі. Адже економічна криза може спровокувати падіння попиту на нафту.