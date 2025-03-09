Как изменилась цена нефти Brent за неделю

За неделю, которая длилась с 3 по 7 марта, цены на нефть существенно упали в цене. Более того, эталонные бренды нефти зафиксировали несколько антирекордов за этот период, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть Brent за неделю подешевела на 4,9%, тогда как американская нефть потеряла в цене 4,8%. Это самое большое недельное падение с 14 октября 2024 года.

Напомним, что в среду, 5 марта, цена нефти Brent упала до самого низкого уровня с декабря 2021 года – 68,33 доллара за баррель.

Какие факторы влияли на рынок нефти

На рынок нефти влияло решение Дональда Трампа о введении пошлины на уровне 25% на импорт из Мексики и Канады, а также 20% тариф для Китая, что свидетельствует о начале торговых войн. Еще один фактор влияния – это планы ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти. Нефтяной картель может изменить свою политику впервые с 2022 года.

Кроме того, на цены на нефть влияли опасения относительно рецессии в США, которые являются крупнейшей экономикой в мире. Ведь экономический кризис может спровоцировать падение спроса на нефть.