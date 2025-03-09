Як змінилася ціна нафти Brent за тиждень

За тиждень, який тривав з 3 по 7 березня, ціни на нафту суттєво впали в ціні. Ба більше, еталонні бренди нафти зафіксували декілька антирекордів за цей період, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта Brent за тиждень подешевшала на 4,9%, тоді як американська нафта втратила в ціні 4,8%. Це найбільше тижневе падіння з 14 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що в середу, 5 березня, ціна нафти Brent впала до найнижчого рівня з грудня 2021 року – 68,33 долара за барель.

Які фактори впливали на ринок нафти

На ринок нафти впливало рішення Дональда Трампа про введення мита на рівні 25% на імпорт з Мексики та Канади, а також 20% тариф для Китаю, що свідчить про початок торгових воєн. Ще один фактор впливу – це плани ОПЕК+ про збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може змінити свою політику вперше з 2022 року.

Крім того, на ціни на нафту впливали побоювання щодо рецесії у США, які є найбільшою економікою у світі. Адже економічна криза може спровокувати падіння попиту на нафту.