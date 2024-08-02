Нафта дуже незвично відреагувала на тривожні сигнали з Близького Сходу

На ринку нафти третій день поспіль фіксують різку зміну цінової динаміки. Увага прикута до подій на Близькому Сході та попиту на сировину.

Які фактори вливають на світові ціни на нафту

У четвер, 1 серпня, еталонні бренди нафти подешевшали більше ніж на 1 долар. На ринок впливає те, що світова пропозиція, схоже, не постраждала від побоювання щодо посилення кризи на Близькому Сході, пише Reuters.

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Нагадаємо, що ринки зважують вбивство лідера ХАМАС в Ірані. Паралельно інвестори зосередили уваги на побоювання щодо попиту на нафту.

Ціна 1 бареля нафти

Контракти на нафту Brent завершили сесію з ціною на рівні 79,52 долара за барель. Еталонний бренд подешевшав на 1,32 долара або 1,6%. Тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 1,60 долара або 2,1% до 76,31 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: