Какие факторы влияют на мировые цены на нефть

В четверг, 1 августа, эталонные бренды нефти подешевели более чем на 1 доллар. На рынок влияет то, что мировое предложение, похоже, не пострадало от опасения относительно усиления кризиса на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Интересно Доллар падает в цене после важного решения центробанка США

Напомним, что рынки взвешивают убийство лидера ХАМАС в Иране. Параллельно инвесторы сосредоточили внимание на опасения относительно спроса на нефть.

Цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent завершили сессию с ценой на уровне 79,52 доллара за баррель. Эталонный бренд подешевел на 1,32 доллара или 1,6%. Тогда как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали в цене на 1,60 доллара или 2,1% до 76,31 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: