Світові ціни на нафту сьогодні

У середу, 28 травня, еталонні бренди нафти продовжують зростати в ціні. Проте є фактор, який стримує здорожчання нафти, інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафта дорожчає, оскільки США заборонили компанії Chevron експортувати нафту з Венесуели. Нагадаємо, що це країна, де виявили найбільші запаси нафти у світі. Проте адміністрація Трампа видала компанії новий дозвіл на продовження роботи в країні.

На цьому фоні, інвестори враховують ризики, які пов'язані з пропозицією на ринку. Водночас очікування щодо збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ обмежують зростання цін на нафту.

Нагадаємо, що в ОПЕК+ розглядають збільшення обсягів видобування нафти. Нафтовий картель може збільшити видобуток навіть попри прогнози про падіння цін на нафту.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ціна нафти Brent зросла на 25 центів або на 0,4%. Сорт нафти торгується на рівні 64,34 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на 24 центи або на 0,39%. Нафта, яку видобувають в США, торгується на рівні 61,13 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: