Мировые цены на нефть сегодня

В среду, 28 мая, эталонные бренды нефти продолжают расти в цене. Однако есть фактор, который сдерживает подорожание нефти, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дорожает, поскольку США запретили компании Chevron экспортировать нефть из Венесуэлы. Напомним, что это страна, где обнаружили крупнейшие запасы нефти в мире. Однако администрация Трампа выдала компании новое разрешение на продолжение работы в стране.

На этом фоне, инвесторы учитывают риски, которые связаны с предложением на рынке. В то же время ожидания по увеличению добычи нефти странами ОПЕК+ ограничивают рост цен на нефть.

Напомним, что, что в ОПЕК+ рассматривают увеличение объемов добычи нефти. Нефтяной картель может увеличить добычу даже несмотря на прогнозы о падении цен на нефть.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 25 центов или на 0,4%. Сорт нефти торгуется на уровне 64,34 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 24 цента или на 0,39%. Нефть, которую добывают в США, торгуется на уровне 61,13 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: