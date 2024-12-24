Що відбувається на ринку нафти напередодні Різдва
Нафта дорожчає на ринку напередодні Різдва. Ба більше, сировина змогла змінити динаміку, яку фіксували на ринку наприкінці минулої торгової сесії.
Що відбувається на світовому ринку нафти
Під час торгів у вівторок, 24 грудня, ціни на нафту зростають на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Ба більше, еталонні бренди нафти відіграли втрати, які зафіксували на попередньої сесії.
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На ринок впливає дещо позитивний прогноз розвитку ринку нафти в короткостроковій перспективі, попри низьку активність торгів напередодні різдвяних свят.
Скільки коштує 1 барель нафти
Нафта Brent подорожчала на 42 центи або на 0,6%. Сировина торгується на рівні 73,05 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 38 центів або на 0,6%. Контракти на американську нафту коштують 69,62 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 73,22 долара за барель (+ 0,81%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 69,81 долара за барель (+ 0,82%).