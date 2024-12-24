Що відбувається на світовому ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 24 грудня, ціни на нафту зростають на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Ба більше, еталонні бренди нафти відіграли втрати, які зафіксували на попередньої сесії.

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На ринок впливає дещо позитивний прогноз розвитку ринку нафти в короткостроковій перспективі, попри низьку активність торгів напередодні різдвяних свят.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent подорожчала на 42 центи або на 0,6%. Сировина торгується на рівні 73,05 долара за барель. Нафта WTI зросла в ціні на 38 центів або на 0,6%. Контракти на американську нафту коштують 69,62 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: