Что происходит на мировом рынке нефти

Во время торгов во вторник, 24 декабря, цены на нефть растут на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Более того, эталонные бренды нефти отыграли потери, которые зафиксировали на предыдущей сессии.

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На рынок влияет несколько положительный прогноз развития рынка нефти в краткосрочной перспективе, несмотря на низкую активность торгов накануне рождественских праздников.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 42 цента или на 0,6%. Сырье торгуется на уровне 73,05 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 38 центов или на 0,6%. Контракты на американскую нефть стоят 69,62 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: