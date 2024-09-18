Ціни на нафту різко змінили динаміку: що відбувається на ринку чорного золота

Нафта змінила динаміку на ринку після кількох днів зростання. На вартість чорного золота впливають останні економічні дані, від яких залежить попит.

Що відбувається на ринку нафти

У середу, 18 вересня 2024 року, на ринку зафіксували спад після двох днів зростання цін на нафту. Сировина почала дешевшати через слабкі дані щодо макроекономічного клімату, що тисне на попит на нафту, згідно з даними Reuters.

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Цей фактор компенсував можливу ескалацію на Близькому Сході та потенційно "бичачий" вплив очікуваного зниження процентних ставок у США. Нагадаємо, Федеральний резерв може почати пом'якшувати монетарну політику вперше за 4 роки.

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Скільки коштує барель нафти

Контракти на нафту Brent на листопад впали в ціні на 49 центів або 0,7%. Сировина торгується на рівні 73,21 долара за барель. Водночас американська нафта WTI подешевшала на 50 центів або 0,7% до 70,69 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: