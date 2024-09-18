Что происходит на рынке нефти

В среду, 18 сентября 2024 года, на рынке зафиксировали спад после двух дней роста цен на нефть. Сырье начало дешеветь из-за слабых данных по макроэкономическому климату, что давит на спрос на нефть, согласно данным Reuters.

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Этот фактор компенсировал возможную эскалацию на Ближнем Востоке и потенциально "бычье" влияние ожидаемого снижения процентных ставок в США. Напомним, Федеральный резерв может начать смягчать монетарную политику впервые за 4 года.

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Сколько стоит баррель нефти

Контракты на нефть Brent на ноябрь упали в цене на 49 центов или 0,7%. Сырье торгуется на уровне 73,21 доллара за баррель. В то же время американская нефть WTI подешевела на 50 центов или 0,7% до 70,69 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: