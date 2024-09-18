Як змінилися позиції долара
У середу, 18 вересня, позиції Індексу долара США коливаються на ринку. На сьогодні на валюту найбільше впливають очікування щодо рішення Федеральної резервної системи США, інформує Reuters.
Варте уваги Не поспішайте панікувати: що робити зі "старими" доларами
Нагадаємо, що 18 вересня Федеральний резерв проведе засідання, на якому будуть вирішувати, чи знижувати процентні ставки у США. Варто додати, що центробанк США може почати знижувати ставки вперше за 4 роки.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.
Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.