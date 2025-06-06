Як ринок нафти відреагував на переговори між лідерами США та Китаю
- Ціни на нафту Brent і WTI знизилися на 0,3%, торгуючись на рівнях 65,15 і 63,17 долара за барель відповідно.
- Відновлення торгових переговорів між США та Китаєм підвищило надії на зростання та посилення попиту на нафту.
Еталонні бренди нафти продовжують демонструвати від'ємну динаміку на ринку. На динаміку цін на нафту наразі найбільше впливають топові економіки світу.
Світові ціни на нафту сьогодні
У п'ятницю, 6 червня, еталонні бренди нафти знову падають в ціні. Водночас марки нафти можуть зафіксувати зростання за тиждень вперше за три тижні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво Що таке барель нафти та скільки в ньому літрів
На ринок нафти впливає той фактор, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпінь відновили торгові переговори. На фоні цього зросли надії на зростання і посилення попиту в двох найбільших економіках світу. Перший етап торгових переговорів між представниками найбільших економік світу пройшов у перший половині травня.
Скільки коштує нафта сьогодні Blo
Ціна нафти Brent впали на 19 центів або на 0,3%. Сорт нафти торгується на рівні 65,15 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів або 0,3%. Американська нафта наразі коштує 63,17 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65,05 долара за барель (- 0,44%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 63,05 долара за барель (– 0,50%).