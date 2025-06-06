Мировые цены на нефть сегодня

В пятницу, 6 июня, эталонные бренды нефти снова падают в цене. В то же время марки нефти могут зафиксировать рост за неделю впервые за три недели, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияет тот фактор, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпинь возобновили торговые переговоры. На фоне этого выросли надежды на рост и усиление спроса в двух крупнейших экономиках мира. Первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая.

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Цена нефти Brent упали на 19 центов или на 0,3%. Сорт нефти торгуется на уровне 65,15 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 20 центов или 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 63,17 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: