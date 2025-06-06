Світові ціни на нафту сьогодні
У п'ятницю, 6 червня, еталонні бренди нафти знову падають в ціні. Водночас марки нафти можуть зафіксувати зростання за тиждень вперше за три тижні, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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На ринок нафти впливає той фактор, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпінь відновили торгові переговори. На фоні цього зросли надії на зростання і посилення попиту в двох найбільших економіках світу. Перший етап торгових переговорів між представниками найбільших економік світу пройшов у перший половині травня.
Скільки коштує нафта сьогодні Blo
Ціна нафти Brent впали на 19 центів або на 0,3%. Сорт нафти торгується на рівні 65,15 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів або 0,3%. Американська нафта наразі коштує 63,17 долара за барель.
За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 65,05 долара за барель (- 0,44%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 63,05 долара за барель (– 0,50%).