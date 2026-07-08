Нафта різко подорожчала після нової заяви Трампа про Іран

Минулого місяця США та Іран погодили меморандум, який мав забезпечити 60-денне "вікно" для переговорів і знизити напруженість на Близькому Сході. Однак після нових атак у регіоні домовленість опинилася під загрозою зриву.

Нафта знову подорожчала

Ситуацію ще більше загострила радикальна заява Дональда Трампа. На цьому тлі 8 липня ціни на нафту зросли на понад 6%, сягнувши найвищого рівня за два тижні, передає Reuters.

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Ймовірно, конфлікт перейшов на новий рівень. Спершу американці атакували іранські цілі у відповідь на напад на три комерційні судна в Ормузькій протоці, а згодом Корпус вартових ісламської революції вдарив по військових об'єктах США в Бахрейні та Кувейті.

Зрештою, Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, покликаний покласти край конфлікту, "більше не діє", та наголосив, що не має наміру вести переговори з Тегераном.

Тож нафта Brent подорожчала на 4,57 долара (або 6,16%) – до 78,73 долара за барель .

. Натомість ціна WTI зросла на 4,23 долара (або 6,01%) – до 74,67 долара за барель.

Вартість обох еталонних сортів сягнула найвищих значень із 22 червня. Ринок знову враховує ризик того, що нові атаки на кораблі або подальша ескалація між США та Іраном можуть загальмувати нормалізацію перевезень через Ормузьку протоку.

Ба більше, за даними відстеження суден, щонайменше чотири нафтові й газові танкери вже розвернулися, не наважившись пройти морським маршрутом на тлі нових безпекових загроз.

Нафтові гіганти в пошуках альтернатив

Зауважимо, що події останніх днів лише підтверджують, чому країни Перської затоки досі шукають альтернативи. Наприклад, Саудівська Аравія буцімто розглядає можливість збільшити пропускну спроможність трубопроводу East-West.

Цей проєкт також може зацікавити сусідні країни, як-от Кувейт, Бахрейн і Катар, які не мають власних обхідних шляхів.