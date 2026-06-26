Ціни на нафту можуть показати найбільше тижневе падіння за останній час

Світовий ринок відреагував на зменшення побоювань щодо перебоїв із постачанням після того, як дедалі більше нафтових танкерів змогли залишити Ормузьку протоку. Ба більше, цьому не завадив навіть інцидент біля узбережжя Оману, де невідомий боєприпас пошкодив вантажне судно.

Яка ціна нафти 26 червня

Тож уже в останню п'ятницю червня "чорне золото" значно подешевшало – його вартість прямує до найбільшого тижневого падіння за тривалий час. Деталі повідомили в Reuters.

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До слова, Brent подешевшав на 3,43% (або на 2,58 долара) – до 72,68 долара за барель, тоді як американська марка WTI втратила 3,48% (2,50 долара) й торгувалася на рівні 69,42 долара за барель.

Тож за підсумками тижня Brent може впасти приблизно на 9,8%, тоді як WTI – на 9,4% порівняно із закриттям торгів минулого четверга, що стане одним із найбільших спадів за останній час.

Тенденцію пов'язують зі збільшенням обсягів постачання через Ормузьку протоку й досі слабким попитом із боку Китаю. Зокрема, аналітики попереджають про "неминучий надлишок пропозиції".

Додатковим сигналом стало відновлення відвантаження нафти в найбільшому терміналі Саудівської Аравії Ras Tanura після майже 4-місячної перерви. За даними LSEG, 26 червня там наповнювали сировиною два надвеликі танкери місткістю до 2 мільйонів барелів кожен, тоді як ще одне судно очікувало своєї черги поблизу.

Нагадаємо, транспортування "чорного золота" через Ормузьку протоку зросло до найвищого рівня з початку конфлікту між США та Іраном. Цьому сприяло перемир'я, яке дозволило відновити судноплавство через стратегічний водний шлях. Щоправда, значну частину приросту забезпечили танкери, які раніше були заблоковані в Перській затоці.