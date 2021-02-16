Ціна на нафту росте до рекордних показників: скільки коштує бензин

У вівторок, 16 лютого, нафта знову виросла в ціні. Вартість сировини досягла майже 13-місячного максимуму.

У вівторок, 16 лютого, станом на 5:45 міжнародний еталон Brent торгувався по 63,70 за барель після найвищого показника з 22 січня лютого 2020 року (63,76 долара за барель). Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

До слова Ціна нафти Brent може становити 173 долари за барель до 2050 року

Вартість нафти WTI виросла на 1,26% – до 60,22 за барель. Попередні торги завершилися на рівні 63,3 і 60,22 долара.



Ціни на нафту 16 лютого / Графіка Investing.com

Чому ціни на нафту зросли

Джерело: Bloomberg

► Негода у США

Через сильні морози у США буріння нафтових свердловин припинило свою роботу. Окрім цього, перестали працювати нафтопереробні заводи Техасу, обмеження запровадили й для операторів трубопроводів природного газу і сирої нафти.

► Напруженість на Близькому Сході

Техас виробляє близько 4,6 мільйона барелів нафти на добу. Там розташований 31 нафтопереробний завод.

На вартість нафти також вплинули побоювання щодо нового загострення на Близькому Сході. У неділю, 14 лютого, коаліція під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені заявила, що перехопила і знищила заряджений вибухівкою безпілотник, випущений групою хуситів.

► Очікування послаблення карантину

На нафтовому ринку виросло очікування на те, що стимули США і ослаблення локдауну та обмежень через коронавірус стимулюватимуть економіку, а попит підскочить вверх.

Як змінились ціни на пальне

Джерело: "РБК-Україна"

Збільшення ціни на нафту безпосередньо впливає на подорожчання бензину в мережах автозаправних станцій в Україні.

Після підвищення цін наприкінці листопада середня вартість літра 95-го бензину досягла 24,34 гривні . Тепер бензин А-95 коштує в середньому 26,77 гривні за літр .

. Тепер бензин А-95 коштує в середньому . До кінця листопада середня ціна в Україні на дизельне пальне становила 23,63 гривні за літр. Тепер ця позначка в середньому досягає 26,16 гривні за літр.