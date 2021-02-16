У вівторок, 16 лютого, нафта знову виросла в ціні. Вартість сировини досягла майже 13-місячного максимуму.

У вівторок, 16 лютого, станом на 5:45 міжнародний еталон Brent торгувався по 63,70 за барель після найвищого показника з 22 січня лютого 2020 року (63,76 долара за барель). Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

До слова Ціна нафти Brent може становити 173 долари за барель до 2050 року

Вартість нафти WTI виросла на 1,26% – до 60,22 за барель. Попередні торги завершилися на рівні 63,3 і 60,22 долара.



Ціни на нафту 16 лютого / Графіка Investing.com

Чому ціни на нафту зросли

Джерело: Bloomberg

► Негода у США

Через сильні морози у США буріння нафтових свердловин припинило свою роботу. Окрім цього, перестали працювати нафтопереробні заводи Техасу, обмеження запровадили й для операторів трубопроводів природного газу і сирої нафти.