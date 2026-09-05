Які документи потрібні українцям

Для фізичної особи список документів для здачі брухту фактично зводиться до одного – того, що посвідчує її особу, пише Дебет-Кредит.

Тобто перед походом на пункт приймання варто мати при собі:

паспорт громадянина України;

ID-картку;

інший документ, який посвідчує особу.

Закон України "Про металобрухт" передбачає, що побутовий металобрухт від громадян приймають лише після подання такого документа.

Після цього пункт здачі оформлює акт приймання. У ньому фіксують дані особи, яка здає метал, а також інформацію про сам брухт. Зокрема, зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові людини;

дані документа, що посвідчує особу;

опис брухту;

його вага;

вартість прийнятого металу.

Разом з тим у податковій зазначають, що посвідчення особи сьогодні можна пред'явити й в електронній формі, а не обов'язково у паперовій.

Який метал можна здати фізособі

Однак важливо пам'ятати, що фізичні особи можуть здавати лише побутовий брухт. Йдеться про непридатні для використання вироби побутового призначення або їх частини, які містять чорні чи кольорові метали й більше не експлуатуються.

Це можуть бути, наприклад:

старі металеві конструкції та вироби з металу;

непотрібні побутові речі з чорного або кольорового металу;

частини металевих виробів, які вже втратили своє призначення тощо.

Водночас для звичайних українців закон не встановлює обов'язку приносити документи, які підтверджують походження кожної металевої речі.

Які документи потрібні компаніям і ФОПам

Підприємствам для здачі непотрібного брухту звичайної усної домовленості недостатньо. У такому випадку необхідно оформити повноцінний пакет документів, щоб не мати проблем з контрольними органами.

Стандартний перелік включає:

договір купівлі-продажу брухту;

акт приймання металу;

накладна або інший первинний документ на передачу;

Акт повинен містити інформацію про юридичну особу, кількість брухту і підтверджувати факт його реалізації.

Крім того, бізнес повинен мати документи, що вказують походження цього металу та право власності на нього.

Нагадаємо, станом на середину жовтня до трійки найдорожчих для здачі металів були олово, молібден, бабіт. За них пропонували від 1 100 до 1 700 гривень. Разом з тим кінцева ціна може значно відрізнятися залежно від виду, чистоти, обсягу брухту, місця прийому та регіону.