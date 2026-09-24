Що варто знати про Ескондіду

Родовище розташоване в Чилі та відіграє важливу роль в економіці країни, забезпечуючи кілька відсотків її ВВП. Як розповіли в компанії BHP, яка володіє 57,5% його акцій, решта належить Rio Tinto (30%) та японській JECO Corp (12,5%).

Ескондіда розташована посеред пустелі Атакама на півночі Чилі, за 170 кілометрів на південний схід від міста Антофагаста. Її назва з іспанської перекладається як "прихована", адже рудне тіло не виходить на поверхню, а залягає під сотнями метрів породи.

Комплекс має два відкриті кар'єри, з яких сировину постачають на три збагачувальні фабрики. Окрім того, тут працюють дві установки для оксидного та сульфідного вилуговування.

Де розташована копальня Ескондіда: дивіться на карті

Мінеральні ресурси Ескондіди оцінюють приблизно у 26 мільярдів тонн руди, що дозволить підприємству й надалі задовольняти світовий попит на мідь протягом наступних десятиліть.

Навесні 2026 року родовище відзначило своє 35-річчя. З цієї нагоди в BHP розповіли, що нині жінки становлять понад 44% його працівників, а різноманітність команди допомагає компанії знаходити нові підходи до розв'язання різноманітних завдань.

Цікаво, що Чилі є одним із головних світових виробників рідкісного металу ренію, який отримують переважно як побічний продукт обробки мідних руд. Завдяки здатності витримувати високі температури його використовують у виробництві авіаційних двигунів, а також каталізаторів для нафтоперероблення.