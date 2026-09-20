Скільки міді можна знайти в CRT-телевізорі

Практика розбирання техніки на брухт доволі поширена, однак кількість міді всередині суттєво відрізняється залежно від моделі, конструкції та розміру пристрою. 24 Канал розбирався, на які цифри можна орієнтуватися власникам уживаних CRT-телевізорів.

Універсальної цифри тут не існує: за важким корпусом і товстим склом може ховатися зовсім різна кількість цінного металу. Дослідження показують доволі широкий розбіг, наприклад:

за звітом Агентства з охорони довкілля США (EPA), у середньому CRT-телевізорі вагою 28,8 кілограма міститься 606 – 705 грамів міді , або до 2,5% загальної маси пристрою;

, або до 2,5% загальної маси пристрою; натомість у документації IPTS Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії йдеться про 900 грамів міді , тобто 3%;

, тобто 3%; тоді як в опублікованій у науковому журналі Scientific Data базі матеріального складу електроніки, де середня вага CRT-телевізора становить 34,1 кілограма, на мідь припадає 3,4%, у перерахунку це приблизно 1,16 кілограма.

"Скарби" всередині доведеться ретельно пошукати, звернувши особливу увагу на котушки та обмотки біля кінескопа, проводку тощо. Щоправда, самостійно розбирати стару техніку може бути небезпечно, тож таку роботу варто довірити фахівцям.

Орієнтовні ціни брухту в Україні публікує ресурс metalolom.biz.ua, який розраховує їх на основі середньоринкових показників і даних пунктів приймання. Станом на середину вересня кілограм чистої міді обійдеться в 481,36 гривні, тоді як стільки ж мідного кабелю принесе власникові дещо менше грошей – приблизно 400 гривень.

Нагадаємо, знайти мідь можна також у старому електричному бойлері – передусім у проводці та нагрівальних елементах. Кольорових металів у таких водонагрівачах загалом небагато, однак вони цінуються дорожче за звичайний сталевий брухт.