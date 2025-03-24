Ціна критично важливого металу для світу зростає через найбільші економіки світу

Мідь – це метал, попит на який зростає на постійній основі. Ціна на мідь на сьогодні демонструє позитивну динаміку на ринку на тлі новин з двох найбільших економік світу.

Ціна на мідь на сьогодні

У понеділок, 24 березня, ціна на мідь зростає. Ба більше, вартість ф'ючерсів на мідь наблизилася до рекордного рівня на тлі факторів, які впливають на ринок, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Наразі мідь торгується на ринку з ціною на рівні 5,15 долара за фунт (453,59 грама). На динаміку металу впливають побоювання щодо мит США та нові економічні стимули в Китаї. Нагадаємо, що у лютому президент США розпорядився провести розслідування щодо імпорту міді.

Мовляв, йдеться про ризики для національної безпеки через зростаючу залежність від іноземних джерел постачання. Через це очікують, що Трамп може запровадити тарифи на імпорт мідь. Раніше Трамп ввів тарифи на сталь та алюміній.

Нагадаємо, що на минулому тижні ціна міді за тонну перетнула позначку в 10 тисяч доларів. Це пікова ціна за 5 місяців. На момент створення цього матеріалу, тонна міді торгується на рівні 9813,84 долара, згідно з даними Markets Insider.

Побоювання щодо мит Трампа спонукають трейдерів платити вищі премії та активніше купувати метал, аби він прибув в США до запровадження тарифів. При цьому пропозицію міді на ринку обмежує нестача інвестицій в сектор і скорочення виробничих потужностей. З іншого боку попит на мідь продовжує зростати, оскільки метал потрібний для виробництва електромобілів, для сектору штучного інтелекту та переходу на відновлюванні джерела енергії.