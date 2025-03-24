Цена критически важного металла для мира растет из-за крупнейших экономик мира

Медь – это металл, спрос на который растет на постоянной основе. Цена на медь на сегодня демонстрирует положительную динамику на рынке на фоне новостей из двух крупнейших экономик мира.

Цена на медь на сегодня

В понедельник, 24 марта, цена на медь растет. Более того, стоимость фьючерсов на медь приблизилась к рекордному уровню на фоне факторов, которые влияют на рынок, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Сейчас медь торгуется на рынке с ценой на уровне 5,15 доллара за фунт (453,59 грамма). На динамику металла влияют опасения относительно пошлин США и новые экономические стимулы в Китае. Напомним, что в феврале президент США распорядился провести расследование относительно импорта меди.

Мол, речь идет о рисках для национальной безопасности из-за растущей зависимости от иностранных источников поставок. Поэтому ожидают, что Трамп может ввести тарифы на импорт меди. Ранее Трамп ввел тарифы на сталь и алюминий.

Напомним, что на прошлой неделе цена меди за тонну пересекла отметку в 10 тысяч долларов. Это пиковая цена за 5 месяцев. На момент создания этого материала, тонна меди торгуется на уровне 9813,84 доллара, согласно данным Markets Insider.

Опасения относительно пошлин Трампа побуждают трейдеров платить более высокие премии и активнее покупать металл, чтобы он прибыл в США до введения тарифов. При этом предложение меди на рынке ограничивает недостаток инвестиций в сектор и сокращение производственных мощностей. С другой стороны спрос на медь продолжает расти, поскольку металл нужен для производства электромобилей, для сектора искусственного интеллекта и перехода на возобновляемые источники энергии.