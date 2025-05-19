Бізнесмен з Китаю, який заробив 1,5 мільярда на золоті, обрав нового фаворита на ринку металів

Китайський бізнесмен заробив більш як 1 мільярда доларів завдяки ставці на золото. Він продовжує бути активним учасником на ринку металів, обравши нового фаворита.

Мільярдер з Китаю інвестував у мідь майже мільярд доларів

Китайський мільярдер Б'ян Сімін в останні два роки привернув чимало уваги у світі фінансів. Усе через його ставку на золото, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу Як євро та долар відреагували на результати виборів у Румунії

Річ у тому, що він інвестував у золото, оскільки вважав, що у світі наростають глобальні зусилля щодо зменшення залежності від долара США та протидії інфляції. Його інвестиційний фонд почав працювати саме тоді, коли золото почало стрімко дорожчати. За підрахунками Bloomberg, підприємець заробив приблизно 1,5 мільярда доларів завдяки ставці на золото.

До теми! На тлі ускладнення торгових відносин між США та Китаєм, ціни на золото стрімко зросли. Дорогоцінний метал сприймали, як один із небагатьох надійних варіантів для захисту коштів.

При цьому схоже, що він не збирається зупинятися лише на одному металі. Тепер мільярдер робить ставку на мідь – метал, який називають кров'ю економіки, оскільки він відіграє важливу роль для розвитку "зеленої енергетики", виробництва електроніки тощо. Нагадаємо, що найбільші запаси міді у світі виявили в Чилі.

Зокрема, мільярдер та його компанія Zhongcai Futures Co скуповують контракти на мідь. Вони фактично є ключовим гравцем на цьому ринку після 10 місяців активної купівлі ф'ючерсів на біржі. Йдеться про контракти на 90 тисяч тонн міді. Ба більше, цю ставку оцінюють в майже 1 мільярд доларів.

Люди, які обізнані з ситуацією заявили, що мільярдер, який особисто відповідає за левову частку інвестицій в Zhongcai, планує зберігати свою ставку на мідь навіть після того, як чимало інвесторів відмовилися від своїх на тлі геополітичних потрясінь.