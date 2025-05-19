Миллиардер из Китая инвестировал в медь почти миллиард долларов

Китайский миллиардер Бьян Симин в последние два года привлек немало внимания в мире финансов. Все из-за его ставки на золото, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Дело в том, что он инвестировал в золото, поскольку считал, что в мире нарастают глобальные усилия по уменьшению зависимости от доллара США и противодействия инфляции. Его инвестиционный фонд начал работать именно тогда, когда золото начало стремительно дорожать. По подсчетам Bloomberg, предприниматель заработал примерно 1,5 миллиарда долларов благодаря ставке на золото.

К теме! На фоне осложнения торговых отношений между США и Китаем, цены на золото стремительно выросли. Драгоценный металл воспринимали, как один из немногих надежных вариантов для защиты средств.

При этом похоже, что он не собирается останавливаться только на одном металле. Теперь миллиардер делает ставку на медь – металл, который называют кровью экономики, поскольку он играет важную роль для развития "зеленой энергетики", производства электроники и тому подобное. Напомним, что крупнейшие запасы меди в мире обнаружили в Чили.

В частности, миллиардер и его компания Zhongcai Futures Co скупают контракты на медь. Они фактически являются ключевым игроком на этом рынке после 10 месяцев активной покупки фьючерсов на бирже. Речь идет о контрактах на 90 тысяч тонн меди. Более того, эту ставку оценивают в почти 1 миллиард долларов.

Люди, которые знакомы с ситуацией заявили, что миллиардер, который лично отвечает за львиную долю инвестиций в Zhongcai, планирует сохранять свою ставку на медь даже после того, как многие инвесторы отказались от своих на фоне геополитических потрясений.