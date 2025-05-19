Курс долара та євро в Румунії

У понеділок, 19 травня, румунський лей зміцнює позиції на ринку. Національна валюта Румунії подорожчала як щодо долара США, так і стосовно євро, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 4,47 румунського лея. Долар впав в ціні на 0,74%. Тоді як курс євро впав на 1,41% за сьогодні. Курс євро торгується на рівні 5,03 румунського лея.

До теми! З початку 2025 року курс євро в Румунії зріс на 1,27%. Для порівняння, долар США подешевшав на майже 7% до румунського лея.

Національний банк Румунії 19 травня вказав такий курс валют:

1 євро коштує 5,03 румунського лея. Курс впав на 1,41%;

1 долар коштує 4,46 румунського лея. Американська валюта просіла в ціні на 2,05%.

Нагадаємо, що Нікушор Дан переміг на виборах у Румунії, отримавши 53,6% голосів. Його головний конкурент Джордже Сіміон, який відомий своїми проросійськими поглядами, визнав свою поразку на виборах. Його підтримали понад 46% виборців.