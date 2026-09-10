Скільки можна отримати за 100 кілограмів

24 Канал підрахував можливий заробіток завдяки брухту на основі актуальних середньоринкових цін в Україні, які публікує ресурс metalolom.biz.ua. Щоправда, вартість є орієнтовною та може відрізнятися залежно від конкретної точки чи регіону.

Станом на четвер, 10 вересня, за 100 кілограмів чистого брухту можна заробити приблизно такі суми:

олово – 176 667 гривень (по 1 766,67 гривні за кілограм);

(по 1 766,67 гривні за кілограм); мідь – 47 920 гривень (по 479,20 гривні за кілограм);

(по 479,20 гривні за кілограм); бронза – 30 171 гривню (по 301,71 гривні за кілограм);

(по 301,71 гривні за кілограм); латунь – 26 850 гривень (по 268,50 гривні за кілограм);

(по 268,50 гривні за кілограм); титан – 7 713 гривень (по 77,13 гривні за кілограм);

(по 77,13 гривні за кілограм); алюміній – 7 223 гривні (по 72,23 гривні за кілограм);

(по 72,23 гривні за кілограм); цинк – 5 878 гривень (по 58,78 гривні за кілограм);

(по 58,78 гривні за кілограм); свинець – 5 567 гривень (по 55,67 гривні за кілограм);

(по 55,67 гривні за кілограм); магній – 2 525 гривень (по 25,25 гривні за кілограм);

(по 25,25 гривні за кілограм); сталь – 540 гривень (по 5,40 гривні за кілограм);

(по 5,40 гривні за кілограм); чавун – 350 гривень (по 3,50 гривні за кілограм).

Щоправда, якщо є іржа, залишки фарби чи інші сторонні домішки, вартість можуть знизити приблизно на 5%.

Окремо варто зазначити, що фізичні особи можуть здавати лише побутовий брухт – непридатні для використання речі або їхні частини, що містять чорні чи кольорові метали. Для цього достатньо пред'явити документ, що посвідчує особу, після чого оформлюють акт приймання із зазначенням ваги та вартості.

Натомість підприємствам звичайної усної домовленості недостатньо. Аби уникнути проблем, потрібно належно оформити передачу брухту – наприклад, укласти договір купівлі-продажу та підготувати накладну або інший первинний документ.

Нагадаємо, до кольорових належать і благородні метали, причому здати як брухт можна навіть ювелірні вироби. Станом на 10 вересня грам золота найпопулярнішої в Україні 585 проби обійдеться в 3 627,33 гривні, згідно з новим розпорядженням НБУ.