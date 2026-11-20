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Чому світу може забракнути міді

Завдяки високій електропровідності та стійкості до корозії мідь відіграє ключову роль у глобальній електрифікації. Як зазначають у Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА), потребу в металі стимулюватимуть розвиток електротранспорту, розширення електромереж, поява нових центрів оброблення даних тощо.

Утім, з огляду на заплановані видобувні проєкти, до 2035 року дефіцит на світовому ринку може сягнути 30%. Серед основних проблем – виснаження наявних родовищ, збільшення капітальних витрат та ускладнення розроблення нових покладів. Зокрема, з 1991 року середній вміст міді в отриманій руді зменшився на 40%.

Ситуацію ускладнює й те, що від моменту відкриття родовищ до початку промислового видобутку минає в середньому 17 років. За таких обставин особливого значення набуває залучення альтернативних джерел сировини, зокрема шляхом перероблення брухту. Спеціалізовані пункти приймання працюють і в Україні.

Скільки коштує брухт зараз

Актуальні середні ціни публікує спеціалізований ресурс Metalolom.biz. За його даними, наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 20 листопада, ситуація така:

чиста мідь – 484,13 гривні за кілограм ;

; тоді як забруднений метал – 459,92 гривні за кілограм ;

; мідний кабель і стружка – орієнтовно від 380 до 400 гривень за кілограм ;

до ; мідні радіатори – від 338,20 до 356 гривень за кілограм.

Нагадаємо, джерелом міді можуть бути навіть звичні побутові речі, які роками припадають пилом у вашому гаражі. Наприклад, старі кінескопні телевізори, несправні пральні машини, холодильники, подовжувачі та інші електроприлади. Щоправда, з міркувань безпеки розбирання техніки краще довірити спеціалістам.