Ціна мідного брухту в Україні 20 листопада 2026 року / Фото Pexels
Мідь належить до металів, значення яких для світової економіки зростає на тлі технологічного розвитку та глобальних змін в енергетиці. Водночас нарощувати обсяги видобутку цієї сировини стає дедалі складніше, тож у перспективі потреба в ній може суттєво перевищити можливості виробників.
Чому світу може забракнути міді
Завдяки високій електропровідності та стійкості до корозії мідь відіграє ключову роль у глобальній електрифікації. Як зазначають у Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА), потребу в металі стимулюватимуть розвиток електротранспорту, розширення електромереж, поява нових центрів оброблення даних тощо.
Утім, з огляду на заплановані видобувні проєкти, до 2035 року дефіцит на світовому ринку може сягнути 30%. Серед основних проблем – виснаження наявних родовищ, збільшення капітальних витрат та ускладнення розроблення нових покладів. Зокрема, з 1991 року середній вміст міді в отриманій руді зменшився на 40%.
Ситуацію ускладнює й те, що від моменту відкриття родовищ до початку промислового видобутку минає в середньому 17 років. За таких обставин особливого значення набуває залучення альтернативних джерел сировини, зокрема шляхом перероблення брухту. Спеціалізовані пункти приймання працюють і в Україні.
Скільки коштує брухт зараз
Актуальні середні ціни публікує спеціалізований ресурс Metalolom.biz. За його даними, наприкінці робочого тижня, у п'ятницю, 20 листопада, ситуація така:
- чиста мідь – 484,13 гривні за кілограм;
- тоді як забруднений метал – 459,92 гривні за кілограм;
- мідний кабель і стружка – орієнтовно від 380 до 400 гривень за кілограм;
- мідні радіатори – від 338,20 до 356 гривень за кілограм.
Нагадаємо, джерелом міді можуть бути навіть звичні побутові речі, які роками припадають пилом у вашому гаражі. Наприклад, старі кінескопні телевізори, несправні пральні машини, холодильники, подовжувачі та інші електроприлади. Щоправда, з міркувань безпеки розбирання техніки краще довірити спеціалістам.
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