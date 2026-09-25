Що варто знати про перероблення

Мідь можна переробляти багаторазово без втрати властивостей, а за якістю вторинна сировина не поступається отриманій із руди. Як раніше пояснювали експерти International Copper Association, повторне використання металу потребує менше енергії та навіть допомагає скорочувати викиди вуглекислого газу.

Додаткову цінність має оброблення складного брухту, зокрема електронних відходів, можна також вилучати золото, нікель тощо.

Варто зауважити, що наразі близько 8,7 мільйона тонн міді на рік отримують завдяки переробленню старого та нового брухту. Йдеться як про метал із техніки, що вже відслужила свій термін, так і про відходи, які утворюються безпосередньо під час виробництва.

Скільки коштує брухт в Україні

Актуальні ціни по пунктах приймання врізних регіонах відстежує профільний ресурс Metalolom.biz. Станом на кінець тижня, у п'ятницю, 25 вересня, середньоринкові показники по Україні такі:

чиста мідь – 482,19 гривні за кілограм ;

; тоді як забруднений метал – 458,08 гривні за кілограм ;

; мідний кабель – орієнтовно 400 гривень за кілограм ;

; мідна стружка – приблизно 411 гривень за кілограм ;

; мідні радіатори – від 348,12 до 330,71 гривні за кілограм.

Зауважте, що фізособи можуть здавати лише побутовий брухт – непридатні речі або їхні частини, які містять чорні чи кольорові метали. Достатньо пред'явити документ, що посвідчує особу, після чого складають акт приймання із зазначенням ваги та вартості.