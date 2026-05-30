До 500 гривень за кілограм: який брухт купують за найвищими цінами в Україні

На здачі брухту можна заробити додаткові кошти, однак варто враховувати, що ціни відрізняються залежно від видів металу. Зокрема існують окремі види брухту, через що вартість теж буде інакшою.

Скільки буде коштувати найдорожчий метал?

Про те, від чого залежать ціни металів та відповідного брухту, пишуть Новини.LIVE.

На здачі металобрухту можна заробити додаткові гроші. Однак потрібно знати, який саме метал є найвигіднішим. Наприклад, через затребуваність на ринку та звичну високу ціну.

Так, одним із найдорожчих металів є мідь. Цей ресурс використовують також в переробці. У такий спосіб вдається зменшити витрати на видобуток і мінімізувати негативний вплив процесу на середовище.

Цінність металу пояснюють її фізико-хімічні особливості:

висока електропровідність; стійкість до корозії; збереження властивостей після плавлення.

У виданні проаналізували офіційні сайти компаній, що займаються накопиченням брухту, та порівняли ціни.

За один кілограм брухту міді продавець у різних областях України може отримати від компаній такі кошти:

Київська – від 300 до 440 гривень;

Запорізька – від 435 до 500 гривень;

Вінницька – від 370 до 480 гривень;

Львівська – від 390 до 460 гривень;

Дніпропетровська – від 480 до 500 гривень;

Одеська – від 450 до 475 гривень;

Сумська – від 300 до 480 гривень;

Харківська – від 400 до 500 гривень.

Однак важливо також враховувати, який вид конкретного металу здає людина. Наприклад, може бути звичайна чиста мідь. Але також трапляється луджена мідь (як газові колонки), мідь у скловолокні, фольга чи навіть мідна стружка. Залежно від виду брухту міді ціни коливатимуться в межах 300 – 440 гривень/кілограм.

Який метал є найдорожчим і де його шукати

Найбільше можна заробити на таких металах як молібден, олово, вольфрам, нікель. Наприклад, кілограм молібдену купують за понад 1600 гривень.

Однак знайти такі метали в себе у гаражі чи на подвір'ї – складніше, ніж мідь, латунь і бронзу. Тож, навіть якщо ціна на метал менша, але по кількості його більше – шанси отримати вигоду є. Головне звертати увагу на те, що фактично лежить у нас під ногами. Металобрухтом може бути інструмент, зламана техніка чи навіть якісь матеріали для ремонту.

Окрема категорія – лом золота. Метал вважається одним із найцінніших на світовому ринку, він є валютою вкладень, тож ціни навіть на лом відповідні. Хоча й потрібно враховувати пробу, із якої виготовили виріб чи прикрасу. Так, за один грам 999 проби можна отримати від 6 632,56 гривні. Найдешевше буде коштувати проба 333, де ціна одного грама – 2 210,85 гривні.