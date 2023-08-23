Вперше з 15 червня ціни на газ у Європі перетнули позначку у 500 доларів за тисячу кубометрів. Цей показник за цей період зріс майже на 9%.

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Що відбувається з цінами на газ у Європі

Вересневі ф'ючерси на блакитне паливо з індексом найбільшого хабу в Європі на початку тижня почали торговий день з ціною на рівні 451,2 долара за тисячу кубометрів. Вже через кілька годин вони подорожчали до понад 500 доларів або на 8,8%.

Одна з ключових причин досить відчутного зростання цін на газ у Європі – потенційні страйки на заводах виробництва скрапленого газу в Австралії. Згідно з останніми даними, профспілки компанії Woodside Energy Group анонсували страйк. Запланована дата – 2 вересня 2023 року.

Важливо! Це становить серйозну загрозу для світового ринку газу. Ймовірний страйк може просто зірвати постачання 10% глобального експорту скрапленого природного газу.

Що варто знати для контексту: