Впервые с 15 июня цены на газ в Европе пересекли отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель за этот период вырос почти на 9%.

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Что происходит с ценами на газ в Европе

Сентябрьские фьючерсы на голубое топливо с индексом крупнейшего хаба в Европе в начале недели начали торговый день с ценой на уровне 451,2 доллара за тысячу кубометров. Уже через несколько часов они подорожали до свыше 500 долларов или на 8,8%.

Одна из ключевых причин достаточно ощутимого роста цен на газ в Европе – потенциальные забастовки на заводах по производству сжиженного газа в Австралии. Согласно последним данным, профсоюзы компании Woodside Energy Group анонсировали забастовку. Планируемая дата – 2 сентября 2023 года.

Важно! Это представляет серьезную угрозу для мирового рынка газа. Вероятная забастовка может просто сорвать поставки 10% глобального экспорта сжиженного природного газа

Что следует знать для контекста: