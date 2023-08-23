Впервые с 15 июня цены на газ в Европе пересекли отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Этот показатель за этот период вырос почти на 9%.
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Что происходит с ценами на газ в Европе
Сентябрьские фьючерсы на голубое топливо с индексом крупнейшего хаба в Европе в начале недели начали торговый день с ценой на уровне 451,2 доллара за тысячу кубометров. Уже через несколько часов они подорожали до свыше 500 долларов или на 8,8%.
Одна из ключевых причин достаточно ощутимого роста цен на газ в Европе – потенциальные забастовки на заводах по производству сжиженного газа в Австралии. Согласно последним данным, профсоюзы компании Woodside Energy Group анонсировали забастовку. Планируемая дата – 2 сентября 2023 года.
Что следует знать для контекста:
- С другой стороны, напомним, что ЕС заявил, что они полностью готовы к новому отопительному сезону. Их газовые хранилища уже заполнены на более 90%.
- Это важный прогресс для энергетического рынка региона, еще в прошлом году существенно зависевшего от России. В частности, речь идет о Германии, которая в начале текущего года объявила о достижении полной независимости от России в секторе энергетики.