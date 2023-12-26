Головні зміни на ринку валют за 26 грудня

У вівторок, 26 грудня, Індекс долара США торгується на рівні 101,54. Цей індикатор втратив під час сесії на 0,16%. При цьому діапазон коливання становить від 101,53 до 101,77, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар знову дешевшає

Долар продовжує фіксувати втрати на ринку, оскільки інвестори очікують на сигнали від Федерального резерву, аби зрозуміти, коли почнеться процес зниження ключової ставки. Річ у тому, що інфляція у США наближається до бажаних 2% річних.

У перший день після Різдва коливання валюти на ринку були досить приглушеними. При цьому долар США на шляху до найгіршої динаміки щодо кошика з 6 інших валют з 2020 року. Одна з ключових причин – привабливість долара падає через потенційне зниження процентної ставки, пише CNBC. Нагадаємо, що минулий тиждень Індекс долара США завершив з багатомісячним спадом.

Водночас американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.