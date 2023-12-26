Главные изменения на рынке валют за 26 декабря

Во вторник, 26 декабря, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,54. Этот индикатор потерял во время сессии на 0,16%. При этом диапазон колебания составляет от 101,53 до 101,77, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар снова дешевеет

Доллар продолжает фиксировать потери на рынке, поскольку инвесторы ожидают сигналов от Федерального резерва, чтобы понять, когда начнется процесс снижения ключевой ставки. Дело в том, что инфляция в США приближается к желаемым 2% годовым.

В первый день после Рождества колебания валюты на рынке были достаточно приглушенными. При этом доллар США на пути к худшей динамике по отношению к корзине из 6 других валют с 2020 года. Одна из ключевых причин – привлекательность доллара падает из-за потенциального снижения процентной ставки, пишет CNBC. Напомним, что прошедшую неделю Индекс доллара США завершил с многомесячным спадом.

В то же время американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв скоро не начнет снижать ключевую ставку.