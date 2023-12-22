Головні зміни на ринку валют за 22 грудня

У п'ятницю, 22 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 101,76, впавши на 0,07%. При цьому діапазон коливання становить від 101,43 до 101,89, за даними Yahoo!Finance.

Цікаво Чого чекати від долара США у 2024 році та який фактор відіграє особливу роль

Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар фіксує нові втрати на ринку

Долар США у п'ятницю демонстрував від'ємну динаміку на ринку та наблизився до мінімального значення приблизно за 5 місяців. Цьому, зокрема, сприяло сповільнення зростання інфляції у США за підсумками листопада. На цьому тлі все частіше та впевненіше починають говорити про очікування щодо зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США.

За останні два тижні Індекс долара США втратив понад 2%. Крім того, очікуваний поворот курсу американського центрального банку сприяє тому подальшому падінню валюти у 2024 році. Водночас економіка США може обмежити ймовірний спад, пише CNBC.

Водночас американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.