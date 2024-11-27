Долар згрупувався напередодні публікації важливих даних про першу економіку світу

Ринок валют оцінює обіцянки Дональда Трампа. Водночас експерти очікують на нові дані про інфляцію у США.

Що відбувається з доларом

У середу, 27 листопада, долар консолідував свої позиції стосовно основних валют. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На динаміку валюти впливають інвестори, які зважували тарифні обіцянки новообраного президента Дональда Трампа. Додамо, що політик уже заявив, що планує запровадити мита на товари з Китаю, Мексики та Канади. Крім того, ринок очікує на ключові показники щодо інфляції в США, які опублікують пізніше цього дня.

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Нагадаємо, що у жовтні інфляція зросла до 2,6% з 2,4%, які зафіксували у вересні 2024 року. На початку осені у США зафіксували найнижчий рівень інфляції з лютого 2021 року, згідно з даними Trading Economics.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США торгувався на рівні 106,83, зафіксувавши спад на 0,07%. Наразі цей показник торгується на рівні 106,55, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей індикатор впав на 0,44%.

До теми! Попередній тиждень долар завершив, досягнувши максимуму за 52 тижні.

Паралельно позиції євро впали на 0,10%, тоді як фунт стерлінгів майже не змінився.