Что происходит с долларом

В среду, 27 ноября, доллар консолидировал свои позиции по отношению к основным валютам. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Актуально Рынок ждет решения экспортеров нефти: как изменились цены на нефть

На динамику валюты влияют инвесторы, которые взвешивали тарифные обещания новоизбранного президента Дональда Трампа. Добавим, что политик уже заявил, что планирует ввести пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады. Кроме того, рынок ожидает ключевые показатели по инфляции в США, которые опубликуют позже в этот день.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного доходу чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.

Напомним, что в октябре инфляция выросла до 2,6% с 2,4%, которые зафиксировали в сентябре 2024 года. В начале осени в США зафиксировали самый низкий уровень инфляции с февраля 2021 года, согласно данным Trading Economics.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США торговался на уровне 106,83, зафиксировав спад на 0,07%. Сейчас этот показатель торгуется на уровне 106,55, согласно данным Yahoo!Finance. Этот индикатор упал на 0,44%.

К теме! Предыдущую неделю доллар завершил, достигнув максимума за 52 недели.

Параллельно позиции евро упали на 0,10%, тогда как фунт стерлингов почти не изменился.