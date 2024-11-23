Курс долара на сьогодні

У п'ятницю, 22 листопада, долар США істотно зріс в ціні. Ба більше, долар перетнув важливу психологічну позначку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Актуально Ціни на нафту зафіксували черговий максимум на ринку

Тоді як його основні конкуренти зафіксували серйозний спад на ринку. На валютний ринок вплинули нові дані про ділову активність у США та Європі.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США торгувався на рівні 107,50, зрісши на 0,41%. Цей показник впритул наблизився до річного максимуму на рівні 107,07. Крім того, долар під час торгів досягнув позначки на рівні 108,7. Це новий максимум за 52 тижні, згідно з даними Yahoo!Finance.

До теми! Долар США також фіксує зростання третій тиждень поспіль.

Водночас позиції євро ослабли на 0,54%, досягнувши найвищого рівня за кінця листопада 2022 року. Крім того, британський фунт втратив 0,49% щодо долара США. Також валюта падає в ціні другий тиждень поспіль.