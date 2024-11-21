Курс долара на сьогодні

Під час торгів у четвер, 21 листопада, долар стабілізував свої позиції на ринку. Усе через очікування інвесторів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трейдери очікують більшої ясності щодо політики, яку буде реалізовувати новообраний президент США Дональд Трамп. Крім того, ринок реагує на досить незрозумілі перспективи процентних ставок.

Нагадаємо, американський центральний банк вперше за 4 роки почав цикл пом'якшення монетарної політики у другій половині вересня 2024 року. Регулятор знизив ставку відразу на 50 базисних пунктів.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,06;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США торгувався на рівні 106,55, що досить близько до річного максимуму на рівні 107,07, який зафіксували на минулому тижні. На момент створення цього матеріалу, долар коливається на рівні 106,68, за даними Yahoo!Finance.

Діапазон коливання за день становить 106,47 – 106,72. Цей показник демонструє позитивну динаміку на ринку. При цьому за минулий тиждень Індекс долара США подорожчав на 1,6%. Це найкращий показник з березня.