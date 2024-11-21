Курс доллара на сегодня

Во время торгов в четверг, 21 ноября, доллар стабилизировал свои позиции на рынке. Все из-за ожиданий инвесторов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трейдеры ожидают большей ясности относительно политики, которую будет реализовывать новоизбранный президент США Дональд Трамп. Кроме того, рынок реагирует на весьма непонятные перспективы процентных ставок.

Напомним, американский центральный банк впервые за 4 года начал цикл смягчения монетарной политики во второй половине сентября 2024 года. Регулятор снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,06;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США торговался на уровне 106,55, что достаточно близко к годовому максимуму на уровне 107,07, который зафиксировали на прошлой неделе. На момент создания этого материала, доллар колеблется на уровне 106,68, по данным Yahoo!Finance.

Диапазон колебания за день составляет 106,47 – 106,72. Этот показатель демонстрирует положительную динамику на рынке. При этом за прошедшую неделю Индекс доллара США подорожал на 1,6%. Это лучший показатель с марта.