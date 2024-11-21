Що відбувається на світовому ринку нафти

У четвер, 21 листопада, ціни на нафту знову зростають. На ринок впливають побоювання щодо ескалації війни між Росією та Україною. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цей фактор навіть переважив більше, ніж очікували зростання резервів нафти у США. Також додамо, що експерти з різних банків та фінансових установ прогнозують суттєве падіння цін на нафту у 2025 році.

Зокрема, український економіст ексклюзивно розповів, чи може це призвести до цінової війни між Саудівською Аравією та Росією, які входять до ОПЕК+.

Ціни на нафту на сьогодні

Нафта Brent подорожчала на 60 центів або на 0,82% від початку торгів. Еталонний бренд нафти торгується на рівні 72,81 долара за барель. Американська сировина WTI зросла в ціні на 64 центи або на 0,93%. Контракти на сировину наразі коштують 69,39 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: