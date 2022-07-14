Ціна нафти впала нижче важливої психологічної позначки: як змінилася вартість Brent
Головні марки нафти повернулися до падіння. Що відбувається на ринку та які прогнози існують, розповідаємо в матеріалі 24 каналу.
У четвер, 14 липня, дві найвідоміші марки нафти Brent та WTI опустилися нижче важливої психологічної позначки – 100 доларів за барель. Їх ще називають маркерами ринку. Таку динаміку фіксує й Bloomberg.
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Скільки коштує нафта
- Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 97,39 долара на момент написання матеріалу. З початку торгів цей показник впав на 2,19%.
- Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 93,65 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 2,75% менше, ніж на відкритті ринку.
Що відбувається на ринку нафти
На ринку нафти на сьогодні попит вищий за пропозицію. Країни-члени організації ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а в ЄС активно працюють над пошуком альтернативою для російської нафти. Можна перерахувати кілька факторів, які сприятимуть її знеціненню:
- запаси нафти у США зросли;
- кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зросла, що призведе до зменшення попиту на нафту;
- американський долар зміцнився до 20-річного максимуму, що також тисне на ціни на нафту.
Прогнози щодо динаміки на ринку нафти
Зараз існують дуже різні прогнози щодо вартості чорного золота. Багато з них виділяють фактор рецесії у світі. Йдеться про те чи та коли цей процес може настати.
- Якщо рецесія не почнеться, то експерти Goldman Sachs прогнозують, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.
- Річ у тому, що від рецесії також залежить попит на ринку, який суттєво впливає на ціни.
- Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.
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