Ціна нафти впала нижче важливої психологічної позначки: як змінилася вартість Brent

Головні марки нафти повернулися до падіння. Що відбувається на ринку та які прогнози існують, розповідаємо в матеріалі 24 каналу.

У четвер, 14 липня, дві найвідоміші марки нафти Brent та WTI опустилися нижче важливої психологічної позначки – 100 доларів за барель. Їх ще називають маркерами ринку. Таку динаміку фіксує й Bloomberg.

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Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 97,39 долара на момент написання матеріалу. З початку торгів цей показник впав на 2,19%.

торгуються на рівні 97,39 долара на момент написання матеріалу. З початку торгів цей показник впав на 2,19%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 93,65 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 2,75% менше, ніж на відкритті ринку.

Що відбувається на ринку нафти

На ринку нафти на сьогодні попит вищий за пропозицію. Країни-члени організації ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а в ЄС активно працюють над пошуком альтернативою для російської нафти. Можна перерахувати кілька факторів, які сприятимуть її знеціненню:

запаси нафти у США зросли;

кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зросла, що призведе до зменшення попиту на нафту;

американський долар зміцнився до 20-річного максимуму, що також тисне на ціни на нафту.

Прогнози щодо динаміки на ринку нафти

Зараз існують дуже різні прогнози щодо вартості чорного золота. Багато з них виділяють фактор рецесії у світі. Йдеться про те чи та коли цей процес може настати.

Якщо рецесія не почнеться, то експерти Goldman Sachs прогнозують, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Річ у тому, що від рецесії також залежить попит на ринку, який суттєво впливає на ціни.

Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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