В четверг, 14 июля, две самые известные марки нефти Brent и WTI опустились ниже важной психологической отметки – 100 долларов за баррель . Их еще называют маркерами рынка. Подобную динамику фиксирует и Bloomberg.

Следует отметить Черное золото снова в тренде: как отказ ЕС от нефти из россии повлияет на инвестиции

Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 97,39 доллара на момент написания материала. С начала торгов этот показатель упал на 2,19%.

Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 93,65 доллара, по данным Yahoo! Finance , что на 2,75% меньше, чем на открытии рынка.

Что происходит на рынке нефти

На рынке нефти на сегодняшний день спрос выше предложения. Страны из организации ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а в ЕС активно работают над поиском альтернативы российской нефти. Можно перечислить несколько факторов, способствующих ее обесцениванию:

запасы нефти в США выросли;

количество новых случаев заболевания коронавирусом в Китае возросло, что приведет к уменьшению спроса на нефть;

американский доллар укрепился до 20-летнего максимума, что также оказывает давление на цены на нефть.

Прогнозы по динамике на рынке нефти

Сейчас существуют очень разные прогнозы по стоимости черного золота. Многие выделяют фактор рецессии в мире. Речь идет о том, когда этот процесс может наступить.

Если рецессия не начнется, то эксперты Goldman Sachs прогнозируют, что стоимость нефти Brent этим летом может вырасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает , что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше барреля в течение следующих 18 месяцев.

Дело в том, что от рецессии также зависит спрос на рынке, который оказывает существенное влияние на цены.

Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.