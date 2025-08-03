Яка вартість нафти Brent та WTI?

Враховуючи динаміку ціни двох марок, нафта від початку цього року просіла в ціні, проаналізував 24 Канал. Найбільший спад вартості спостерігався навесні, а саме з квітня по травень.

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Водночас, за даними Reuters, у червні різниця між WTI та Brent досягнула найменшого рівня з 2023 року – 2,78 долара.

Це відбулося через зростання цін в США на тлі падіння кількості бурових установок та лісових пожеж у Канаді.

У виданні також прогнозують у липні, що у 2025 році нафта марки Brent торгуватиметься в середньому на рівні 67,84 долара за барель.

А от американська марка нафти WTI коливатиметься на рівні 64,61 долара за барель.

Таким чином, різниця між марками становитиме десь трішки більше, аніж 3 долари на одному барелі.

Зауважте! У червні 2025 року очікувалося, що Brent буде на рівні 67,86 долара, а WTI на рівні 64,51 долара, що майже відповідає оцінкам у липні.