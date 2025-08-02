Чому нафту вимірюють в барелях?

Барель як одиниця виміру об'єму існує давно та застосовується для різних рідин. Однак для нафти використовують так званий "американський нафтовий барель", величина якого становить 158,988 літра сировини, розповідає 24 Канал.

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"Американський нафтовий барель" увійшов в обіг у XX столітті.

Широкому застосуванні цієї величини сприяв початок активного видобутку нафти у США.

Слово "барель" у перекладі з англійської означає "бочка". Існує навіть легенда, що нафту транспортували у бочках з-під віскі, яке привозили для працівників, тому барель нібито й закріпився за нафтою.

Варто знати! Втім дослідники вважають, що барель як одиниця виміру для нафти закріпився через свою практичність. Він набагато зручніший для обрахунків об'єму сировини. Бо цифри в літрах були б сотні разів більшими.

Скільки літрів бензину з бареля нафти?

Хоча нафти у барелі майже 160 літрів, бензину з цього об'єму виходить ледь не вдвічі менше. Все залежить від якості сировини та ефективності технологій перероблення.

У середньому з 1 бареля нафти отримують:

85–102 літри бензину (з октановим числом 95-92);

25–30 літрів дизелю;

20–25 літрів авіаційного пального;

9–11 літрів нафтопереробного газу;

8–10 літрів нафтового коксу;

5–7 літрів мазуту;

4–5 літрів скрапленого газу;

та 1 літр моторної оливи.

Разом з тим під час виробництва утворюються полімери, які застосовують у різних галузях промисловості – від парфумерії до пластмас.

Слід знати! За підрахунками фахівців, палива з одного бареля нафти легковій автівці вистачить, щоб здолати приблизно від 1 000 до 2 000 кілометрів, залежно від дорожніх умов. А от пасажирський літак на ньому пролетить усього трохи більше як кілометр.