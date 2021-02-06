Ніхто у 2009 році, коли з'явився біткойн, не очікував, що той коштуватиме дорожче за золото і на нього можна буде придбати квартиру. Якби про це знали, то у світі було б значно більше мільярдерів.

Як Малмі отримав біткойни

Марті Малмі – один з перших майнерів біткойну. Тоді він був студентом другого курсу та за два роки намайнив 55 тисяч біткойнів. Це понад 2 мільярди доларів за курсом 5 лютого 2021 року, вказаному на сайті CoinMarketCap.

Що таке майнінг ми детально пояснили у нашому матеріалі Майнінг криптовалюти: як створюють біткойн та інші цифрові гроші.

Спочатку майнити біткойн було дуже просто, адже його цінність була копійчана. За кожну розв'язану проблему, Малмі отримував по 50 монет криптовалюти.

Як Малмі втратив біткойни

Свою історію з біткойнами Малмі тривалий час описував на сторінці у твітері. Фінанси 24 зібрали головне.

У 2009 році Малмі продав 5 050 біткойнів за 5 доларів. Ні, 5 доларів – це не ціна одного біткойна. Це ціна усіх 5 тисяч 50 біткойнів. Фактично за каву в Sturbucks юнак заплатив майже 190 мільйонів доларів за теперішніми мірками.

Ще 30 тисяч біткойнів Малмі подарував користувачам свого сайту.

Проте є й позитив. Хлопцю вдалося придбати квартиру, коли ціна різко зросла до 15-30 доларів за монету. Продавши 10 тисяч біткойнів Малмі придбав квартиру поблизу Гельсінкі.

У 2011 хлопець нарешті зрозумів перспективи біткойна і мав намір заощадити. Але через перерву у роботі у 2012 він був змушений продати більшість свої біткойнів за курсом 5 доларів, щоб мати гроші на життя.

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Рік тому чоловік написав пост у твітері, зазначивши, що був би мільярдером, якби не позбувся своїх біткойнів.

Зараз би я був "мільярдером", якби не продав занадто рано 55 000 біткойнів, які видобув у 2009-2010 роках... Шкодую, але разом з іншими ранніми біткойнерами ми запустили щось більше, ніж особисту вигоду,

– написав Малмі.

I'd be a *billionaire* now if I hadn't sold the 55,000 bitcoins I mined on my laptop in 2009-2010 way too early (mostly before 2012). That is regretful, but then again, with the early bitcoiners we set in motion something greater than personal gain. — Martti Malmi (@marttimalmi) December 18, 2020

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