Ціна біткойна знову перевищила 40 тисяч доларів

Джерело:TradingView
Ціна біткойна у суботу, 6 лютого, знову наблизилась до рекорду. Найпопулярніша криповалюта у світі досягла позначки у 40 215 доларів.
Востаннє біткойн перебував на позначці 40 тисяч доларів 9 січня. Після цього він зазнав серйозного обвалу.
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Відомий аналітик Мікаель ван де Поппе на своїй сторінці у твіттері написав, що зараз криптовалюта тестує новий рівень опору, що відокремлює ціну від нового максимуму у 50 тисяч доларів.
29 січня засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск допоміг біткойн знову піднятись в ціні. В описі своєї сторінки у твіттері він написав #bitcoin. За кілька хвилин після цього ціна біткойна підстрибнула на 14% до понад 36 тисяч доларів.
Подібний стрибок відбувся й з непопулярною криптовалютою Dogecoin. Так, відомий винахідник опублікував декілька твітів зі згадкою про Dogecoin. Після цього його вартість виросла на 50%.Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex Club.